Дефицит неизбежен. Бизнесмены просят открыть границу с Китаем в обе стороны

Вверх скачут цены на продукты питания, мясо по праздникам, постоянное ощущение голода у большинства простых граждан, голодные обмороки школьников, экономия на покупке новой одежды и обуви. Все стало новой реальностью для населения Кыргызстана. Об этом в соцсетях написал общественный деятель Турат Акимов.

По его словам, так происходит из-за того, что Кыргызстану привыкшему считать, что идея свободного рынка, поддерживаемая кыргызским правительством со времен Акаева, наилучшим образом отвечает нуждам подавляющего большинства граждан страны.

- Но это социальный дарвинизм - слабые умрут - сильные выживут, - высказал свое мнение в соцсетях Турат Акимов.

Его позицию наглядно доказывают слова предпринимателя Эрлана, который обратился в VB.KG с единственной просьбой к властям КР решить, наконец, вопрос об открытии для провоза товаров границу с Китаем.

- В конце прошлого года мы, представители отечественного бизнеса, неоднократно обращались с такой просьбой к правительству КР, МИД и главе государства. С нашей стороны границу открыли, но КНР делать это не торопится. В итоге нам приходится везти товары через Казахстан. Это сказывается, понятное дело, на конечной стоимости товаров. Как итог - цены взлетают вверх, особенно, это касается непродовольственных товаров: одежды, посуды, тканей, фурнитуры. Хотя затрагивает и ряд продуктов питания, как, например, фрукты. Из-за того, что граница закрыта, создается определенный дефицит, поэтому, не удивительно, что поднимается стоимость даже простых носков. Пока мы распродаем остатки запасов со складов, но и они подходят к концу. Что будем делать дальше, если ситуация не изменится, даже думать боимся! Жесткий дефицит неизбежен. Надеемся, на этот раз власти нас услышат, и решат вопрос в положительном ключе, - подчеркнул Эрлан.