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Президент и премьер-министр обсудили принятие неотложных антикризисных мер

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 февраля, встретился с премьер-министром страны Улукбеком Мариповым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены задачи по принятию неотложных антикризисных мер для восстановления экономики, меры по борьбе с распространением пандемии коронавируса, ключевые направления среднесрочного развития страны и основные структурные реформы в экономике.

Садыр Жапаров особо отметил, что в настоящее время отечественная экономика находится в крайне сложном положении, в связи с чем подчеркнул необходимость срочного принятия комплексного антикризисного плана правительства для поддержки экономики.

Глава государства отметил, что нужно обеспечить свободу предпринимателям, взять под личный контроль поддержку и защиту частного сектора и инвесторов. Обратил внимание на повышение их доверия к органам государственной власти, создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

Он добавил, что во взаимодействии с бизнесом важно максимально снизить бюрократические проволочки - правительство должно принимать оперативные и быстрые решения по текущим задачам, что и являлось целью проведения оптимизации госорганов.

Президент также отметил обеспокоенность общественности непрозрачным использованием ресурсов в борьбе с коронавирусной инфекцией, в связи с чем подчеркнул важность обеспечения целенаправленного, открытого и эффективного использования средств на эти цели.

Кроме того, глава государства обратил внимание на скорейший запуск процесса по подготовке посткризисной программы развития страны с пакетом основных реформ на среднесрочный период.

Премьер-министр Улукбек Марипов отметил, что на данный момент правительством принимаются меры по реализации задач, отраженных в первых пяти указах главы государства. Он также добавил, что ведется разработка ряда правительственных решений по поддержке бизнес-сектора, инвесторов и предпринимательства в стране.

Улукбек Марипов сообщил, что проведен анализ работы органов исполнительной власти для адаптации их деятельности с учетом новой структуры правительства. Вместе с этим премьер-министр рассказал о продолжающейся работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пополнению доходной части бюджета и оперативному принятию антикризисных мер.


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URL: https://www.vb.kg/397105
Теги:
президент, Кыргызстан, экономика, политика, Улукбек Марипов, премьер-министр, Садыр Жапаров
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