Премьер Израиля не признал себя виновным по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время слушания в окружном суде Иерусалима отказался признать себя виновным по делу о коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Sabah.

По данным издания, Биньямин Нетаньяху не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в злоупотреблении и коррупции, после чего получил записку от адвоката защиты и покинул зал суда.

"Я подтверждаю письменный ответ, поданный в суд от моего имени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к зданию суда прибыли десятки сторонников премьера.

Действующий премьер-министр подозревается в получении взятки по "делу 4000", согласно которому на популярном новостном портале Израиля должны были появляться только положительные отзывы о политике, а он в свою очередь должен был продвигать интересы компании Bezeq, которой и принадлежит интернет-ресурс.

Также в отношении Нетаньяху выдвинуты обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия, он подозревается в получении дорогостоящих подарков на сумму в 300 тысяч долларов от голливудского продюсера Арнона Мильчина. Следствие считает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

Израильскому премьеру предъявлены еще два обвинения, также касающиеся лоббирования интересов и коррупции, по "делу 2000" и делу о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги.

Ранее премьера Израиля и наследного принца Абу-Даби выдвинули на Нобелевскую премию мира.