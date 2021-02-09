Снесла курочка яичко заграничное. Почему в Бишкеке дефицит яиц?

В торговых сетях Бишкека - дефицит яиц. Даже при том, что их стоимость уже приблизилась к 130 сомам за десяток. Корреспондент "Вечернего Бишкека" попытался разобраться в этой ситуации.

За комментариями обратился к заместителю министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбеку Керималиеву. По словам чиновника, мы уже давно употребляем в основном только импортные яйца, преимущественно казахстанские. Но осенью прошлого года в соседней стране, вернее в некоторых ее областях, вспыхнула эпидемия птичьего гриппа. Многомиллионное куриное поголовье было уничтожено, а оставшиеся в живых хохлатки не могли полностью обеспечить яйцами внутренний рынок, об экспорте в другие страны не могло идти и речи. Вот почему и у нас появился дефицит яиц. Пусть не жесткий, но все равно достаточно чувствительный.

Прошло три месяца со дня обнаружения в Казахстане птичьего гриппа. Соседи поэтапно справляются с этой бедой, на их комбинатах подрастает новая смена несушек. А наши коммерсанты стремятся заключить договоры о будущих поставках. Пока это удается плохо. Министерство сельского хозяйства соседней страны не спешит дать добро на экспорт яиц в Кыргызстан. Но бишкекские торговые сети это не смущает. Они уже начали договариваться с российскими птицеводческими фабриками о поставках яиц в нашу республику. И это понятно.

Но возникает сразу несколько вопросов: откуда поступали яйца в бишкекские торговые сети во время вспышки эпидемии птичьего гриппа в Казахстане. Из–за чего, как утверждает Нацстаткомитет, цены на эту продукцию подскочили по сравнению с январем 2020 года на 23,6 процента. А самое главное, неужели в нашей стране птицеводческие промышленные гиганты испустили дух и не обеспечивают своих граждан диетической продукцией?

Вот и выяснилось, что яйца с осени прошлого года поступали (в гораздо меньшем объеме) из тех областей Казахстана, где не было эпидемии. Кроме того, свою малую толику в заполнение отечественного рынка вносили небольшие фермерские хозяйства. Рост цен на яичную продукцию объясняется как раз этой чрезвычайной ситуацией, коммерсанты свое дело знают и безбожно взвинчивают цены на дефицит! А вот птицеводческая отрасль страны уже давно дышит на ладан. Один за другим останавливаются предприятия, потому как без государственной поддержки они функционировать не могут.

Если в начале 90–х годов прошлого века в нашей республике действовали шесть мощных птицеводческих комбинатов во всех регионах страны, которые сполна обеспечивали внутренний рынок куриным мясом и яйцами, то сейчас осталось только три, но и они производственными успехами давно не блещут.

Казахстанским птицеводам их родное государство предоставляет для работы благоприятные условия. Оно дотирует 30–40 процентов стоимости одного куриного яйца. Поэтому соседи и заполонили своей продукцией почти все республики Центральной Азии. Скажем больше, казахстанцы при экспорте яиц давно и откровенно занимаются демпингом цен. Их яйцо стоит в переводе на наши деньги 40–50 тыйынов, а себестоимость одного яйца, произведенного в Кыргызстане, - 3–4 сома. Не трудно догадаться, как наживаются на этих сомнительных операциях коммерсанты. Они добавляют на каждое завезенное яйцо по два–три сома и получают в итоге громадную прибыль.

В прошлом году члены кыргызской ассоциации птицеводов посчитали, что из Казахстана приехало 925 машин с этой продукцией. Следовательно, экспортеры должны были заплатить за свой товар в нашу казну 156 миллионов сомов. Но налоговики заявили, что коммерсанты перечислили в бюджет только 1 миллион 912 тысяч сомов.

Важный нюанс, импортные яйца завозятся в республику с истекшим сроком годности. То есть в Казахстане для продажи уже не пригодны, а у нас в стране продаются как свежие. Кыргызстанские птицеводы неоднократно указывали на эти факты нашим правоохранительным и фискальным органам. Но стенания специалистов отрасли откровенно игнорируются.

Наивно полагать, что наши доблестные таможенники не знали о реальных объемах яичного импорта и сроках годности. Следовательно, можно предположить: речь идет об огромной по своим масштабам коррупции. Итальянская коза ностра отдыхает! Наверняка знали об этих более чем сомнительных операциях и члены предыдущих кабинетов министров, но делали вид, что такой проблемы вообще не существует. Порой складывается такое впечатление, что кому–то в наших верхах из–за корыстных интересов было выгодно загубить отечественную птицеводческую отрасль.

Яйца пользуются особенным спросом у покупателей обычно перед разными праздниками. Так вот, в эти дни на прилавках наших магазинов отечественной диетической продукции днем с огнем не найти. Во всех торговых сетях, даже маленьких торговых павильонах продаются только импортные яйца. Наши оставшиеся в живых предприятия ежегодно считают миллионные убытки. Зато коммерсанты и их покровители торжествуют.

Производить яйца на птицеводческих фабриках нашей страны не просто. Несушкам требуется рацион, состоящий из 10 компонентов. Если с пшеницей и ячменем особых проблем нет, то некоторые компоненты приходится завозить даже из Южной Америки. А при пересечении нашей границы птицеводческие предприятия должны заплатить налог. В этом плане бравые таможенники действуют принципиально жестко. Больших трудов стоило птицеводам уговорить депутатов Жогорку Кенеша принять закон об отсрочке взимания таможенных платежей. То есть птицеводы могли заплатить налог после реализации своей продукции. Но, по поступающим сведениям, этот нормативный акт действует далеко не всегда.

Что остается в сухом остатке? Разорение отечественных предприятий, тысячи безработных, ценовой диктат коммерсантов, завозящих импортную продукцию, а главное, наносится ущерб нашему здоровью после употребления в пищу яиц с истекшим сроком годности. Дохозяйничались, одним словом.

Кстати, недавно стало известно, что оставшиеся птицеводческие предприятия страны стали заниматься производством куриных колбас и сосисок, выпускают даже экологически чистые удобрения из помета, ну и так далее. А ведь когда–то кыргызстанские яйца на Всесоюзной выставке народного хозяйства в Москве занимали благодаря своим качественным характеристикам первые места. Но ту счастливую пору мы давно прокукарекали...