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Сотрудники наркоконтроля изъяли почти два килограмма наркотиков

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- Екатерина Улитина
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Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержали лиц, занимавшихся перевозкой и сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Примерно в 2 часа ночи 5 февраля на автодороге Бишкек-Ош в городеТоктогул Джалал-Абадской области, сотрудники СБНОН МВД и ООБДД Токтогулского РОВД остановили автомашину марки "Mitsubishi Delica" под управлением гражданина Б.У.

При досмотре автомашины под передним пассажирским сиденьем обнаружен и изъят рюкзак, внутри которого находилось три обмотанных свертка с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли и в форме спичечных коробов. Всего таких насчитали 167 штук.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш", весом 1 кг 937 грамм. По полученным данным обнаруженные наркотические средства принадлежали водителю Б.У. 1983 г.р., и пассажиру С.М. 1979 года рождения, оба являются уроженцами Чуйской области.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по факту перевозки наркотиков продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к данному преступлению лиц.


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URL: https://www.vb.kg/397118
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан
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