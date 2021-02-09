Сотрудники наркоконтроля изъяли почти два килограмма наркотиков

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержали лиц, занимавшихся перевозкой и сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Примерно в 2 часа ночи 5 февраля на автодороге Бишкек-Ош в городеТоктогул Джалал-Абадской области, сотрудники СБНОН МВД и ООБДД Токтогулского РОВД остановили автомашину марки "Mitsubishi Delica" под управлением гражданина Б.У.

При досмотре автомашины под передним пассажирским сиденьем обнаружен и изъят рюкзак, внутри которого находилось три обмотанных свертка с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли и в форме спичечных коробов. Всего таких насчитали 167 штук.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш", весом 1 кг 937 грамм. По полученным данным обнаруженные наркотические средства принадлежали водителю Б.У. 1983 г.р., и пассажиру С.М. 1979 года рождения, оба являются уроженцами Чуйской области.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по факту перевозки наркотиков продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к данному преступлению лиц.