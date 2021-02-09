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"Не мой мэр". За что соцсети выступили против назначения Эрмека Нургазиева

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- Оксана Гут
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"Не мой мэр" - в соцсетях началась своеобразная акция протеста против только назначенного исполняющего обязанности мэра Бишкека Эрмека Нургазиева. Пост о недоверии назначенцу опубликовал активист Атай Бейшенбек. Флешмоб уже поддержали несколько десятков пользователей.

Все они пишут о том, что градоначальником должен стать компетентный, современный, целеустремленный лидер, cпособный решить социальные, экологические и экономические проблемы города. Граждане высказывают мнение, что вышестоящие власти должны услышать неодобрение народа и рассмотреть других кандидатов на пост мэра.

"Кажется, что иммунитет общества против назначения по чьей-то квоте, просьбе, фракционному решению, знакомству, брата, дяди, сына созрел"..., - написал Атай Бейшенбек.

Напомним, Эрмек Нургазиев баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша на выборах 4 октября 2021 года от партии "Кыргызстан". В списке он шел под номером 15. Нургазиев бизнесмен, он является генеральным директором строительной компании "Эмма Строй".

В 2019 году между ним и дольщиками произошел скандал. В ходе встречи с ними Эрмек Нургазиев ударил в лицо адвоката Ольгу Новохатскую. Инцидент даже попал на видео, но к ответственности застройщик не был привлечен. Сама Новохатская позже рассказала, что была тогда беременна и потеряла ребенка.

Сейчас адвокат заявила в соцсетях, что на Эрмека Нургазиева возбуждено три уголовных дела в Аламудунском УВД и еще одно в Октябрьском УВД по факту избиения.


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URL: https://www.vb.kg/397120
Теги:
бизнес, назначение, партии, социальные сети, строительство, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, мэрия
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