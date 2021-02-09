Жапаров ради ритуала покрутил руль авто Усубалиева и передал его в музей

"Получить машину Турдакуна Усубалиева - большая честь, но считаю правильным передать ее в дар музею", - написал на своих страницах в соцсетях президент Садыр Жапаров.

Бакай из Кочкора подарил главе государства автомобиль Турдакуна Усубалиева. Номер "00-01 ФИA" было присвоено Турдакуну Усубалиеву в 1970 году. На нем ездили несколько лет, потом бережно хранили.

"Что меня впечатлило, так это то, что машина все еще как новая, ухоженная. Как и при Усубалиеве быстро набирает ход и мчится", - пишет президент.

По словам главы государства, ради ритуала, он покрутил руль ретро авто, "все-таки Усубалиев с 1961 по 1985 год стоял у руля страны".

"Поскольку жизнь и деятельность этого автомобиля связана с именем человека, оставившего глубокий след в развитии нашей страны, я остановился на мысли, что такой ценный исторический объект является нашим общим достоянием, и прятать его от глаз в моем дворе не стоит", - отметил он.

Президент решил подарить авто Турдакуна Усубалиева Национальному историческому музею.