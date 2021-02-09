Балбак Тулобаев опроверг свое назначение в аппарате президента

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев опроверг информацию о том, что его назначили Управделами президента. Об этом сегодня он заявил на пресс-конференции.

По его словам, сейчас он намерен заняться своим здоровьем.

"Я ложусь в больницу, буду лечиться. Три года работал без отпусков, последние шесть дней получаю укол, - сказал он.

Говоря о новом мэре Бишкека, Тулобаев сообщил, что с Эрмеком Нургазиевым он не знаком.

"Я не знаком с ним лично, но если понадобятся мои советы, готов помогать, - добавил он.