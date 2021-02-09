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В России запустили новый сервис для иностранцев

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- Евгений Денисенко
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В России начал действовать сервис, цель которого – облегчить иностранным гражданам легализацию в стране. Этот ресурс позволяет подать на рассмотрение документы с целью получения официального статуса для проживания в стране.

Новый электронный сервис запущен Многофункциональным миграционным центром Москвы (ММЦ). И, как сообщил заместитель ее мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предназначен для проверки пакета документов иностранных граждан на оформление разрешений на временное проживание, вида на жительство, прием в гражданство РФ, упрощения проверочных процедур.

"В тестовом режиме сервис функционировал с весны прошлого года, за это время услугу получили около шести тысяч человек. Сейчас сервис заработал в штатном режиме. Также процедура электронной проверки дополнена опцией по оформлению заявления, что в перспективе может стать востребованной альтернативой личной подачи заявления в офисе ММЦ", - пояснил заместитель мэра.

Как отмечается, схема действия сервиса проста и понятна для заявителей. Иностранный гражданин должен на портале ММЦ зарегистрировать личный кабинет, выбрать желаемую услугу (оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство, признание носителем русского языка или прием в гражданство Российской Федерации) и загрузить в сервис отсканированные копии необходимых документов. После окончания проверки документов оформляется заявление установленной формы, заявителю предлагается выбрать дату визита в ММЦ и записаться на прием онлайн. Его также информируют о ходе рассмотрения дела через личный кабинет, электронную почту и с помощью смс-сообщений.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, подготовленный через сервис пакет документов практически гарантирует прием заявления на получение услуги с первого раза, что позволяет минимизировать количество визитов в ММЦ.

"Процедура является платной. При этом она стала лишь дополнением к традиционной возможности самостоятельно заполнить заявление, собрать и подать документы на рассмотрение в миграционный сервис", - уточнил Пуртов.


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URL: https://www.vb.kg/397130
Теги:
миграция, Россия, информационные технологии
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