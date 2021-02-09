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Легенда о первом женском кыргызском легионе

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Эта легенда появилась в кыргызском фольклоре примерно в середине XV века, когда началось массовое переселение кыргызских племён с долин реки Енисея в горные районы Тянь-Шаня. Эта точка зрения была изложена в совместной работе учёных-историков С. Г. Кляшторного, A. M. Мокеева, В. П. Мокрынина.

Здесь в одной из горных впадин Тянь-Шаня в живописной долине на территории современного Атбашынского района поселилось племя "черик", что в переводе означает "воин, соратник". Племя "черик" объединяет много мелких родов. В древнем Китае слово "черик" означало "солдат", затем оно перешло в монгольский язык, а затем уже в кыргызский, как имя одного из предводителей кыргызского племени. А позднее по имени этого предводителя и всё племя стало называться "черик".

Трудным и тяжёлым для переселенцев был этот год, вызванный суровой, бесснежной зимой и жутом (кыр. жут – массовый падеж скота от бескормицы). От перенесённых страданий заболел глава племени (кыр., тюрк. - бек, бег, бик, бай, бий, би, бей, бәй, bəy - дворянский титул у некоторых народов Ближнего Востока и Средней Азии, категория привилегированного населения, глава племени), а тут ещё одна напасть - барымта (кыр., ист. баранта – набег соседних племён с целью угона скота).

Из-за малочисленности мужского населения племени его защитники не могли дать отпор захватчикам. И тогда жена бека, которую все члены этого племени называли Бегаим, предложила создать женский отряд.

Бегайым велела собрать всех женщин на поляне около своей юрты, а когда они собрались вышла к ним и сказала:

- Дорогие женщины! Вы все хорошо знаете, как сложилась наша жизнь после этой большой перекочёвки. Много наших мужчин погибло в битвах с проклятыми калмаками, а зимний жут лишил нас части нашего скота. У наших соседей тоже жут и они решили восполнить его потери угоном нашего ската. Нам неоткуда ждать помощи и я предлагаю создать свой отряд самоохраны их наших храбрых девушек и молодых женщин. Нам есть с кого взять пример. Вы все помните нашу легендарную героиню девушку-богатыршу Жаныл-Мырза.

Основой создания именно женского отряда послужило одно из древних эпических сказаний о подвигах легендарной девушки-богатырши Жаныл Мырза из близко родственного черикам племени нойгут, которое позднее местными акынами: Тоголоком Молдо, А. Чоробаевым, Ы. Абдырахмановым и М. Мусулманкуловым было переложено на новый лад в виде малой формы героических эпических произведений – поэмы.

В варианте М. Мусульманкулова, вышедшая из кыргызского племени нойгутов, девушка Жаныл с младенчества была своенравной девочкой, в двенадцать лет она научилась натягивать лук, охотиться с беркутом и гончими. Прославившись как меткий стрелок, она в шестнадцать лет возглавила дружину из сорока джигитов и встала на защиту чести и достоинства своего народа, побеждает своих недругов и с этого времени враги обходили стороной земли нойгутов.

Сильная, ловкая, смелая, она отважно и храбро защищала свой народ от врагов, жестоко расправлялась с теми, кто посягал на её свободу и человеческое достоинство. Необычайная физическая сила этой девушки сочеталась с организаторскими способностями вождя и полководца. В сказании выражены народные идеалы свободы и независимости, мечты о мирной жизни, героизм, проявляемый при защите Родины.

Несмотря на то, что численность мужского населения племени "черик" резко сократилась, во многих семьях сохранилось вооружение их родственников, погибших в вооружённых родоплеменных столкновениях, которое было передано в женский легион. Командование этим легионом приняла на себя Бегаим. По аналогии с дружиной Манаса (чоро) численность отряда была установлена в сорок человек, которые были разделены на четыре отделения, возглавляемые своими командирами.

Почти все девушки и молодые женщины с раннего детства были обучены езде на лошадях, а многие хорошо были знакомы и с воинским искусством, так что задача создать из этих женщин воинский отряд была вполне выполнимой задачей.

Первой вооружённой схваткой с врагами стало наказание захватчиков скота. Отряд женщин напал на ничего не подозревавших охранников и отбил у них весь угнанный скот.

Затем отряд провёл разведку всей местности, заселённой переселенцами, были установлены места, откуда можно было ждать нападения врагов и в этих местах были выставлены военные охранные посты.

И с этого времени никто больше не посмел напасть на мирные селенья племени "черик" и его родовые подразделения и на вей территории Атбашынского района установились мир и порядок.

Автор: Юрий Беляков


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URL: https://www.vb.kg/397132
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Кыргызстан
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