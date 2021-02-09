Дипломаты стран СНГ заявили о его жизнеспособности

Государства СНГ продолжат поиск путей сопряжения экономического сотрудничества Содружества и ЕАЭС, активизацию их взаимодействия. Об этом было заявлено на межмидовских консультациях "О взаимодействии в рамках СНГ в 2021 году", которые состоялись в Исполнительном комитете Содружества.

Участие в консультациях, как сообщили в Исполкоме СНГ, приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Представители МИДов этих стран подтвердили их стремление к дальнейшему укреплению и развитию интеграционного строительства. И в качестве одного из главных направлений сотрудничества отметили необходимость сопряжения правовой базы СНГ и ЕАЭС, предупреждения или своевременного устранения коллизий в договорно-правовой базе двух организаций.

Собеседники также обсудили перспективы расширения партнерства своих государств в таких сферах, как безопасность и противодействие новым вызовам и угрозам, внешнеполитическое, гуманитарное и экономическое взаимодействие.

На встрече отмечалось, что сотрудничество в рамках Содружества в 2020 году проходило в сложных условиях пандемии коронавируса, мировых политических и экономических потрясений, санкций и давления со стороны внешних сил. Вместе с тем отмечена очевидна жизнеспособность Содружества как действенного механизма многостороннего сотрудничества, его готовность адаптироваться к новым реалиям.

Дальнейшему укреплению сотрудничества поможет, как заявлено, реализация Плана многоуровневых межмидовских консультаций и выполнение Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ на 2021 год.