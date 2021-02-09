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Российские военные в Кыргызстане проводят профилактические занятия

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- Евгений Денисенко
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На объединенной российской военной базе "Кант" в Кыргызстане прошло профилактическое занятие с военнослужащими. Оно было инициировано в рамках месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена эта база.

Занятие организовали представители территориальной военной комендатуры, с недавних пор действующей в составе базы. Они подчеркнули недопустимость нарушения правил уставных взаимоотношений. И довели до военнослужащихположения дисциплинарного устава, в которых рассказали об ответственности за дисциплинарные проступки.

Данная комендатура была сформирована 1 декабря 2020 года. Прежде военнослужащие военной полиции Центрального военного округа РФ выполняли задачи на территории базы на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету. Как отмечал ранее начальник регионального управления военной полиции ЦВО, полковник юстиции Константин Смирнов, это третья по счету военная комендатура, дислоцированная за рубежом. Еще два аналогичных подразделения выполняют задачи в местах дислокации воинских частей, расположенных на территории Таджикистана и Казахстана.

Основными задачами комендатуры в Кыргызстане также является обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации российских военнослужащих. На вооружении находятся армейские внедорожники УАЗ "Патриот", комплексы связи и штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты "Оса", электрошоковые устройства "Гюрза" и специальные средства индивидуальной защиты "Авангард".

Российская авиабаза "Кант", ставшая основой объединенной структуры, в состав которой вошли все российские военные объекты в Кыргызстане, является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.


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URL: https://www.vb.kg/397137
Теги:
Кант, Россия, армия, Кыргызстан
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