"В Бишкеке после строительства велодорожек "словно Мамай прошел""

В Бишкеке после строительства велодорожек и тротуаров остается разрушенная инфраструктура. Об этом редакции VB.KG заявил бишкекский краевед, автор нескольких книг по истории Бишкека Владимир Петров.

По его словам, претензии только к строителям.

- Кто в Бишкеке сейчас сооружает велодорожки и тротуары? Не хочется верить, что вредители. Нет, строители, естественно, стараются "как лучше". Однако в 10-м и 9-м микрорайонах после строительства тротуара с велодорожкой, "словно Мамай прошел". Уничтожены и засыпаны поливные арыки, разрушены подходы к остановкам общественного транспорта, к аптечным киоскам, салонам и магазинчикам, - сказал Петров.

Краевед отметил, что боковые аллеи в 9-м микрорайоне теперь стали непроходимыми из-за высоких уступов и разрушенного асфальтового покрытия. Петров опасается, что эти аллеи и палисадники, теперь оставленные без ирригации, превратятся в засушливые зоны.

- Реконструкция городских улиц должна проводится комплексно с восстановлением всей окружающей инфраструктуры, а не ограничиваться квадратными метрами уложенного асфальта, - требует от мэрии Владимир Петров.