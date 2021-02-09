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"В Бишкеке после строительства велодорожек "словно Мамай прошел""

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- Александр Тузов
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В Бишкеке после строительства велодорожек и тротуаров остается разрушенная инфраструктура. Об этом редакции VB.KG заявил бишкекский краевед, автор нескольких книг по истории Бишкека Владимир Петров.

По его словам, претензии только к строителям.

- Кто в Бишкеке сейчас сооружает велодорожки и тротуары? Не хочется верить, что вредители. Нет, строители, естественно, стараются "как лучше". Однако в 10-м и 9-м микрорайонах после строительства тротуара с велодорожкой, "словно Мамай прошел". Уничтожены и засыпаны поливные арыки, разрушены подходы к остановкам общественного транспорта, к аптечным киоскам, салонам и магазинчикам, - сказал Петров.

Краевед отметил, что боковые аллеи в 9-м микрорайоне теперь стали непроходимыми из-за высоких уступов и разрушенного асфальтового покрытия. Петров опасается, что эти аллеи и палисадники, теперь оставленные без ирригации, превратятся в засушливые зоны.

- Реконструкция городских улиц должна проводится комплексно с восстановлением всей окружающей инфраструктуры, а не ограничиваться квадратными метрами уложенного асфальта, - требует от мэрии Владимир Петров.


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URL: https://www.vb.kg/397138
Теги:
ирригация, строительство, Бишкек, тротуар, мэрия
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