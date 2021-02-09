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Президент Садыр Жапаров подписал очередные указы

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал свои очередные указы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Глава государства подписал указы о мерах по развитию сферы здравоохранения, дальнейшему развитию финансового рынка, агропромышленного комплекса страны, проведению инвентаризации законодательства и активизации внедрения цифровых технологий.

Указ Президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике" направлен на совершенствование деятельности организаций здравоохранения в вопросах охраны и укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний, повышения качества и доступности медицинских услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам, улучшения материально-технического обеспечения, управления кадровыми ресурсами и дальн ейшего внедрения цифровых технологий в систему здравоохранения.

Указом "О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка" предусматриваются меры по дальнейшему развитию финансового рынка страны в целях ускорения его развития и процесса его цифровизации, упрощения процедур получения финансовых услуг для граждан и предпринимателей и создания благоприятной среды для притока инвестиций в данный сектор.

Основной задачей Указа "О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" является разработка и последовательное осуществление мер по развитию приоритетных направлений агропромышленного комплекса по обеспечению продовольственной безопасности страны посредством повышения производства и экспортного потенциала продукции сельского хозяйства, оказания государственной поддержки для достижения поставленных целей.

В целях оптимизации и совершенствования всей законодательной базы, проведения масштабного и качественного ее изменения, основанного на пересмотре действующих ценностей и принципов, новых ориентиров, направленного на защиту прав и интересов гражданина и юридических лиц подписан Указ "О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики".

Указ Президента "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" определяет основные задачи по построению в ближайшее время устойчивого цифрового взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами. Целью Указа является принятие дальнейших мер по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кыргызской Республики.

Правительству Кыргызской Республики рекомендуется принять все необходимые меры для реализации задач, вытекающих из вышеотмеченных указов.


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URL: https://www.vb.kg/397140
Теги:
закон, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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