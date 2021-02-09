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Аннотация книги "Топонимические легенды Кыргызстана"

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В декабре 2020 года вышла в свет книга Юрия Павловича Белякова "Топонимические легенды Кыргызстана" (Бишкек: Maxprint, 197 cтр.), изданная при поддержке культурно-исследовательского центра "Айгине".

Книга является собранием сюжетов легенд, мифов, сказок и сказаний, связанных с различными географическими объектами на карте современного Кыргызстана. Автор поделился своими поисками смыслов, скрываемых за названиями этих мест. Все названия географических названий и их современное написание даны по "Словарю географических названий Киргизской ССР" (Фрунзе "Илим" 1988, 214 стр.).

Тексты в книге являются авторским обогащённым переложением и интерпретацией множества печатных или архивных материалов. Книга включает в себя знакомые и незнакомые сюжеты не только из кыргызского фольклора, но и интернет-фольклора. Тексты содержат много познавательной информации из области истории, географии, археологии, топонимики, геологии, биологии, архитектуры, а также по этимологии многих слов и названий мест. Потому книга может рассматриваться как популяризированное изложение научных сведений, собранных вокруг конкретных мест, и быть хорошим дополнительным чтением для школьников. Она может быть интересна и широкому кругу читателей, желающих побольше узнать о Кыргызстане. Читателю внутреннему поможет узнать о своей стране, а читателю внешнему – о небольшой горной стране. Ведь автор, как он пишет в своем вводном слове, около сорока лет собирал сведения о различных местах, селениях, природных объектах.

Тематически и условно-хронологически книга поделена на несколько частей. Часть легенд рассказывает о таинственных природных географических объектах, таких как пещеры, ущелья, валуны и о сказочных животных-драконах. Интересно, к примеру, как автор связывает легенду о происхождении драконов с останками динозавров. Читатель узнает также, почему Сулюкта называется именно так. Есть легенды о знаменитой кыргызской гончей собаке тайган и о цветке Айгуль, о связи снежных барсов с другими их родичами семейства кошачьих. А также в легенде о прекрасной девушке Чолпон и о двух упрямых удальцах, не хотевших уступить друг другу в битве за её руку, и о том, как стали над горным озером Иссык-Куль биться два ветра-удальца.

Часть легенд повествуют о давно минувшем, о чём уже и забылось бы, если бы не учебники истории, и теперь вот эта книга. К примеру, тексты, условно отнесённые к временам до проникновения ислама на территорию Центральной Азии, ведают о былых городах, оставленных великим Александром Македонским. И о зороастризме, и о появлении Сулюктинского каньона, и о том, почему одна из его гор называется именем слона. Автор книги предлагает свою интерпретацию названия горы Тенгир-Тоо Иссык-Кульской области, связывая его с мрачным древне-тюркским демоном смерти Эрликом.

Наибольшее количество легенд в книге ведают о местах, которые в народе связывают с именами первых проповедников ислама – Бабаш-ата, Бозбу-ата, Иман-ата, Падыша-ата, Кожо-ата, Вали-Ата, Тоскоол-ата, Манжылы-Ата. Эти имена прочно вошли в кыргызский фольклор. Исламский мотив о священном мече Зульфикоре, или в кыргызском звучании - Зулпукоре, и его владельце Хазрате Али, с которыми связано несколько мест в регионе, также активно представлен в книге.

С эпическим Манасом связаны многие места в стране, о нескольких из них пишет Юрий Беляков в книге. Он рассказывает читателю о крепости Кошой-Коргон, некогда построенной мудрым Кошоем, советником Манаса. А также о горе Чеч-Дөбө, которая привлекает к себе внимание многих паломников, представляя читателю и связь с эпическим Манасом, его советником Кошоем и верным соратником Алмамбетом. И о горе Коргон-Ата Тонского района, служившей некогда Манасу и его войску сторожевым наблюдательным пунктом.

Есть в книге несколько легенд, в которых большую роль играют женщины. Первые последовательницы ислама Ак-Пейил и Сафед-Булан, память о которых хранится в одноименных святых местах в нынешней Аалалабадской области. И текст о Темиржан, спасшей из плена своего мужа, кыргызского героя Жайыла.

Заключают книги тексты о Бишкеке: о горе Пишкух в хребте, опоясывающем юг Бишкека. Отсюда читатель узнает не только о тесной языковой связи тюркского и персидского языков, но и о древних согдийцах, и доисламских празднованиях. Из другой легенды можно узнать, что название города Бишкек имеет несколько вариантов, а не только связь со старинным названием мутовки для взбивания кумыса. Можно также узнать краткую историю самого города и метаморфозы его названия. И наконец, легенда о Бишкек-баатыре, мавзолей которого некогда стоял на месте нынешнего кинотеатра "Иссык-Куль", память, о чём теперь хранится разве что среди его прямых потомков, и теперь вот в этой книге.

Представляемая книга является примером творческого гибрида, если думать о способе написания. И она тоже может стать помощницей сохранения памяти. Ведь главное желание автора – собрать вместе и передать сюжеты и сведения, объясняющие те или иные топографические названия. Часть сюжетов, особенно второй части книги, являются стихотворным переложением некоторых текстов "Киргизских народных сказок", опубликованных в 1977 и 1987 годах. Эти издания являются теперь редкостью, и сегодняшние дети вряд ли читали их. Уже только поэтому представляемая книга имеет свою ценность.

Главное достоинство книги – несложный русский язык, что позволяет книге быть понятной многомиллионной аудитории постсоветского пространства. А легенды в стихах, сложенных незамысловатыми рифмами, легко понимаемы и потому доступны читателю любого возраста. Практически все тексты, обогащенные объяснениями о значениях слов и способах их постройки и историческими сведениями, позволят читателю представить широкие исторические и культурные связи не только в рамках региона Центральной Азии, но и Евразии, если думать о путешествиях Македонского или времени прихода ислама.

Автор книги, Беляков Юрий Павлович, бывший доцент Фрунзенского политехнического института. С 1972 года изучает топонимику Кыргызстана. Автор 20 книг и более 57 научных статей по истории энергетики Кыргызстана, энергетическим ресурсам, электро- и гидроэнергетике, в том числе "Словаря топонимов Кыргызстана" (2013 г.) и "Энциклопедии энергетики Кыргызстана" (2017 г.).

Книгу можно приобрести, обратившись по телефону 0312-664832.

Аида Алымбаева, социальный антрополог,

редактор книги "Топонимические легенды КР"


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URL: https://www.vb.kg/397144
Теги:
книги, Кыргызстан
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