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Выборы мэра, реформа ГКНБ, правосудие - антикризисный план от Джеенбекова

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- Оксана Гут
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Лишить президента некоторых привилегий, реорганизовать ГКНБ, оправдать невиновных лиц. С этих, и не только, мер предлагает властям начать их работу экс-депутат Жогорку Кенеша, экс-кандидат в президенты Равшан Джеенбеков.

"Кыргызстан нуждается во внутреннем и внешнем доверии. Доверии граждан и доноров. Доверие граждан нужно для стабильности, а доверие доноров - для развития экономики, решения проблем безработицы, бедности и рабочих мест", - написал он на своей странице в Facebook.

Политик предложил для Кыргызстана свой антикризисный план:

1. "Об институте Президента Кыргызской Республики".

Президенту разрешается охрана в количестве 5 человек, 2 автомашины, заработная плата 1 миллион сомов в месяц и до 5 помощников. Все другие привилегии и условия запрещены.

2. "О реорганизации органа национальной безопасности".

Реорганизовать ГКНБ, ликвидировать несвойственные функции преследования инакомыслящих и борьбу с коррупцией. Отделить Пограничную Службу от ГКНБ. Создать службу разведки, контрразведки и борьбы с терроризмом.

3. "Об улучшении следствия и борьбе с коррупцией".

Создать независимый, вневедомственный Следственный комитет КР и Антикоррупционное бюро КР, усилив парламентский и общественный контроль.

4. "О перезапуске судебной реформы".

Распустить Совет по отбору судей и Дисциплинарную комиссию и объявить о новом открытом и прозрачном конкурсе.

5. "Народные акимы, мэры и губернаторы".

Правительству разработать и внести в Жогорку Кенеш, в течение 1 месяца, Закон о прямых выборах мэров, губернаторов и глав айыл окмоту.

6. Инициировать Национальную Антикризисную Группу по образованию, здравоохранению, экологии с широким привлечением независимых экспертов и гражданского общества, для выработки срочных мер и стратегии развития.

7. Объявить открытый конкурс для членов ЦИК по президентской квоте, провести международный технический аудит ГАС Шайлоо, до предстоящих выборов в Жогорку Кенеш.

8. "О пограничных конфликтах".

Инициировать международный форум по вопросам доверия, безопасности, урегулирования пограничных конфликтов, делимитации и демаркации границ в Ферганской долине, создать постоянно действующий канал с Узбекистаном и Таджикистаном для экстренных случаев и политических консультаций.

9. Инициировать создание Совета по экономическому развитию, с широким привлечением независимых экспертов и гражданского общества. Разработать стратегию устойчивого долгосрочного роста экономики, с приоритетом развития экспорта, принимая во внимание внешний долг, дефицит бюджета, создание привлекательного инвестиционного климата в Кыргызстане.

10. Правительству в месячный срок, совместно с гражданским обществом определить резонансные политические и уголовные дела для проведения тщательного и объективного расследования - наказания истинных виновных и оправдания невинных людей.


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URL: https://www.vb.kg/397148
Теги:
ГКНБ, правительство, президент, суд, судебная реформа, Кыргызстан, экономика, политика, Равшан Жээнбеков
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