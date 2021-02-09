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Глава аэропорта "Манас" Бактыбек Сыдыков снят с должности

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- ВБ
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Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас"" Бактыбек Сыдыков снят со своей должности. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правительстве.

По их данным, в скором времени коллективу аэропорта "Манас" представят нового руководителя.

Напомним, в эту должность он вступил в октябре этого года.

В 2007-2010 годы он уже возглавлял аэропорт.

В 2015 году был избран депутатом Жогорку Кенеша от партии "Республика–Ата Журт".

Бакыт Сыдыков приходится сыном известному государственному деятелю Усена Сыдыкову, а его сын, Алымбек Бактыбаев, является депутатом Бишкекского городского кенеша от фракции "Республика–Ата Журт".


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URL: https://www.vb.kg/397151
Теги:
Сыдыков Бактыбек, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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