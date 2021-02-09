Глава аэропорта "Манас" Бактыбек Сыдыков снят с должности

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас"" Бактыбек Сыдыков снят со своей должности. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правительстве.

По их данным, в скором времени коллективу аэропорта "Манас" представят нового руководителя.

Напомним, в эту должность он вступил в октябре этого года.

В 2007-2010 годы он уже возглавлял аэропорт.

В 2015 году был избран депутатом Жогорку Кенеша от партии "Республика–Ата Журт".

Бакыт Сыдыков приходится сыном известному государственному деятелю Усена Сыдыкову, а его сын, Алымбек Бактыбаев, является депутатом Бишкекского городского кенеша от фракции "Республика–Ата Журт".