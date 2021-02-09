На что уходит пенсия Розы Отунбаевой

Экс-президент Роза Отунбаева не тратит на свои нужды и потребности пенсию, выделяемую ей государством. Об этом сообщила исполнительный директор международного общественного фонда "Инициативы Розы Отунбаевой" Доктургуль Кендирбаева интернет-изданию super.kg.

"Общественность часто интересуется, на что расходуется пенсия Розы Отунбаевой. В целом ее пенсия не расходуется на личные цели. Так, накопив пенсию, она перечислила 1 млн сомов в Фонд расследовательской журналистики имени Улана Эгизбаева. Разумеется, данное действие не было секретом от общественности. На основе проекта журналисты проводят антикоррупционные расследования", - рассказала она.

По словам Кендирбаевой, в прошлом году во время пандемии накопленный миллион сомов был перечислен в республиканский фонд по борьбе с ковидом. 150 тыс. сомов было передано обсервации "Ынтымак", где работали люди под началом журналиста Тынчтыка Алтымышева.

Еще 150 тыс. сомов были перечислены на борьбу с ковидом в Таласской области. Тысячу масок отправили жителям Нарынской области.

Отунбаева так же поддерживает талантливых детей, которые нуждаются в постоянной помощи, так как их бросили родители.

"Фонд также оказывает помощь людям, которым она особенно нужна. Когда наступит спокойное время, закончится пандемия, средства планируется направить на поддержку сферы образования путем просвещения сел и содействие молодежи", - рассказала Кендирбаева.

Размер пенсии экс-президента Розы Отунбаевой составляет более 100 тыс. сомов.