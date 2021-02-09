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Раритетная машина, переданная президентом в музей, не Турдакуна Усубалиева?

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 февраля, передал Государственному историческому музею раритетную автомашину выдающегося государственного деятеля, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры, информации и туризма КР.

В ведомстве напомнили, что глава государства получил в дар эту автомашину от частного лица - жителя Нарынской области.

"Служебная автомашина Турдакуна Усубалиева, имеющая большую историческую ценность, долгие годы хранилась у нарынчан. Выражая почтение памяти Турдакуна Усубалиева, внесшего огромный вклад в развитие страны, Садыр Жапаров передал раритет на баланс Госисторического музея", - информируют в МКИТ.

При этом отмечается, что автомобиль марки "ГАЗ-69" являлся служебной машиной Турдакуна Усубалиева, которой он пользовался в бытность первым секретарем ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР. Затем данный автомобиль был передан в один из районов республики для дальнейшего использования.

Меж тем, по поводу новости о "машине Турдакуна Усубалиева", которую подарили президенту Садыру Жапарову, высказался Общественный фонд "Т. Усубалиева". Там в категоричной форме опровергли сообщения о том, что эта машина когда-либо принадлежала госдеятелю.

"Руководитель Фонда также решительно выступает против использования имени Т. Усубалиева в корыстных, мелкособственнических интересах как со стороны отдельных личностей, так и общественных объединений и организаций", - говорится в официальном ответе ОФ.

Соответствующая справка с ГРС прилагается.


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URL: https://www.vb.kg/397156
Теги:
Министерство культуры и туризма, Нарынская область, президент, культура, Кыргызстан, Турдакун Усубалиев, исторический музей, Садыр Жапаров
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