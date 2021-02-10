Обсудим стоимость проезда в маршрутках

Столичная мэрия попросила горожан озвучить свои предложения до середины февраля по вопросу повышения оплаты за проезд, которые позже рассмотрят депутаты Бишкекского городского кенеша.

Напомним, заняться решением вопроса о повышении оплаты за проезд муниципалитет заставили акции водителей маршрутных такси. Последние потребовали поднять тариф до 15 сомов, в противном случае пригрозили невыходом на работу. Муниципальные мужи сначала, как обычно, пытались заволокитить вопрос. Потом стали хорохориться, что найдут других перевозчиков, если нынешние объявят бойкот. К тому же пообещали, что отберут лицензии у наиболее активных пикетчиков.

Однако их пыл быстро угас после того, как шоферы претворили обещанное в жизнь. Акция частных перевозчиков стала своеобразной проверкой муниципальных подразделений на прочность. На линии не вышло всего–то 500 микроавтобусов, и этого хватило, чтобы возникли серьезные проблемы при перевозке пассажиров. Толпы горожан стояли на остановках, а потом как селедки набивались в немногочисленные троллейбусы и автобусы.

Затем прошла встреча на тот момент исполняющего обязанности градоначальника Балбака Тулобаева с представителями транспортных компаний. После нее риторика столичных властей поменялась кардинально. Вместо угроз они стали соглашаться с доводами перевозчиков. Хотя не согласиться с ними может лишь далекий от сферы транспорта человек. И речь не столько о цене топлива, сколько о значительном повышении стоимости запасных частей и расходных материалов. Да и стоимость работ по техническому обслуживанию тоже не осталась на уровне 2012 года, когда последний раз повышался тариф на проезд. Все это лишает возможности нормально содержать машины, не говоря уже о том, чтобы приобретать новые.

В общем, мэрия поняла, что с ней не шутят. Это, кстати, подтверждает и тот факт, что количество подвижного состава из числа маршрутных такси и без того значительно снизилось за последние годы. Люди перешли в другие сферы. А потому на днях началась разработка проекта постановления о повышении стоимости проезда - частного транспорта до 15 сомов, муниципального (автобусы и троллейбусы) до 10. Проезд для пенсионеров и школьников остается на уровне 8 сомов.

Неравнодушных граждан и заинтересованных лиц просят внести свои предложения с обоснованиями по поводу изменения тарификации. Причем описать нужно как положительные эффекты при конкретном повышении таксы за проезд, так и отрицательные. Кроме того, можно вносить и альтернативные способы изменения ситуации, которые могут быть связаны, например, с оптимизацией маршрутов в городе либо с изменениями транспортной политики со стороны мэрии и так далее.

Предложения можно направлять до 16 февраля по электронной почте gdt–2007@mail.ru либо обычной почтой по адресу: Бишкек, улица 7 Апреля, 4а, Управление городского транспорта мэрии города Бишкека. Справки по телефону 53–36–58.

Кстати

Мэрия Бишкека рассматривает возможность организации линии по сборке автобусов на территории СЭЗ. Для этого городская администрация подписала меморандум о взаимопонимании с казахстанским филиалом известного китайского завода Golden Dragon Bus Company.

По словам того же Балбака Тулобаева, начали вестись переговоры с различными поставщиками автобусов. Основная задача - приобрести для города экологически чистый, удобный, доступный и качественный транспорт. Вот и завод Golden Dragon Bus Company - это один из лидеров среди производителей автобусов в Китае. Его продукция эксплуатируется в 66 странах мира, среди которых Филиппины, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет, Сингапур, Израиль, Таиланд и Россия.