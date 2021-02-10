Погода
$ 84.20 - 84.58
€ 101.27 - 102.52

Обсудим стоимость проезда в маршрутках

1052  2
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столичная мэрия попросила горожан озвучить свои предложения до середины февраля по вопросу повышения оплаты за проезд, которые позже рассмотрят депутаты Бишкекского городского кенеша.

Напомним, заняться решением вопроса о повышении оплаты за проезд муниципалитет заставили акции водителей маршрутных такси. Последние потребовали поднять тариф до 15 сомов, в противном случае пригрозили невыходом на работу. Муниципальные мужи сначала, как обычно, пытались заволокитить вопрос. Потом стали хорохориться, что найдут других перевозчиков, если нынешние объявят бойкот. К тому же пообещали, что отберут лицензии у наиболее активных пикетчиков.

Однако их пыл быстро угас после того, как шоферы претворили обещанное в жизнь. Акция частных перевозчиков стала своеобразной проверкой муниципальных подразделений на прочность. На линии не вышло всего–то 500 микроавтобусов, и этого хватило, чтобы возникли серьезные проблемы при перевозке пассажиров. Толпы горожан стояли на остановках, а потом как селедки набивались в немногочисленные троллейбусы и автобусы.

Затем прошла встреча на тот момент исполняющего обязанности градоначальника Балбака Тулобаева с представителями транспортных компаний. После нее риторика столичных властей поменялась кардинально. Вместо угроз они стали соглашаться с доводами перевозчиков. Хотя не согласиться с ними может лишь далекий от сферы транспорта человек. И речь не столько о цене топлива, сколько о значительном повышении стоимости запасных частей и расходных материалов. Да и стоимость работ по техническому обслуживанию тоже не осталась на уровне 2012 года, когда последний раз повышался тариф на проезд. Все это лишает возможности нормально содержать машины, не говоря уже о том, чтобы приобретать новые.

В общем, мэрия поняла, что с ней не шутят. Это, кстати, подтверждает и тот факт, что количество подвижного состава из числа маршрутных такси и без того значительно снизилось за последние годы. Люди перешли в другие сферы. А потому на днях началась разработка проекта постановления о повышении стоимости проезда - частного транспорта до 15 сомов, муниципального (автобусы и троллейбусы) до 10. Проезд для пенсионеров и школьников остается на уровне 8 сомов.

Неравнодушных граждан и заинтересованных лиц просят внести свои предложения с обоснованиями по поводу изменения тарификации. Причем описать нужно как положительные эффекты при конкретном повышении таксы за проезд, так и отрицательные. Кроме того, можно вносить и альтернативные способы изменения ситуации, которые могут быть связаны, например, с оптимизацией маршрутов в городе либо с изменениями транспортной политики со стороны мэрии и так далее.

Предложения можно направлять до 16 февраля по электронной почте gdt–2007@mail.ru либо обычной почтой по адресу: Бишкек, улица 7 Апреля, 4а, Управление городского транспорта мэрии города Бишкека. Справки по телефону 53–36–58.

Кстати

Мэрия Бишкека рассматривает возможность организации линии по сборке автобусов на территории СЭЗ. Для этого городская администрация подписала меморандум о взаимопонимании с казахстанским филиалом известного китайского завода Golden Dragon Bus Company.

По словам того же Балбака Тулобаева, начали вестись переговоры с различными поставщиками автобусов. Основная задача - приобрести для города экологически чистый, удобный, доступный и качественный транспорт. Вот и завод Golden Dragon Bus Company - это один из лидеров среди производителей автобусов в Китае. Его продукция эксплуатируется в 66 странах мира, среди которых Филиппины, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет, Сингапур, Израиль, Таиланд и Россия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397159
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Пассажир
10.02.2021, 11:54

Повышать цены много ума не надо. Цены и так выросли на все продукты . А зарплаты бюджетникам вы поднимать собираетесь, ведь общественным транспортом пользуются в основном они. Вы о них думаете? Всеми путями душите бюджетные организации, комиссии, проверки. Ну а они работников. Зарплаты людям на поесть не хватает. Поднимите зарплаты бюджетникам в полтора раза а потом и проезд можно поднимать. Это будет тогда правильно.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Земляк
10.02.2021, 14:30

За такой сервис и 10 много

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  