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"Контрабандисты доведут страну до голода"

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- Вячеслав Аникин
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Контрабандные поставки сельхозсырья в Кыргызстан и из него доведут страну до очередного резкого скачка цен на продукты питания. Об этом сказал журналистам теперь уже бывший министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев.

Экс–глава аграрного штаба республики подтвердил сказанное цифрами. В 2013 году действовали 62 предприятия по переработке зерна, которые выпускали 450 тысяч тонн муки, из–за границы приходилось завозить примерно 400 тысяч тонн. В 2020 году на территории Кыргызстана осталось только 8 мелькомбинатов, которые выпускали 150 тысяч тонн муки. "Недостающее сырье, - подчеркнул Тилек Токтогазиев, - в основном нелегальным способом завозится из Казахстана. Я даже знаю, какие суммы приходится "отстегивать" водителям фур: от 3 до 30 тысяч сомов".

Далее Тилек Токтогазиев привел ужасающие цифры по запасам сахара. Согласно официальным данным, в год кыргызстанцы употребляют 100 тысяч тонн сладкого продукта. А на складах ОАО "Каинды–Кант" имеется только 18 тысяч тонн сахара, еще 8 тысяч тонн находится у фермеров. Экс–министр убежден, что сахар в огромных объемах контрабандным путем экспортируется в Таджикистан и Узбекистан. У нас остаются жалкие крохи.

Продолжаются нелегальные поставки за рубеж мяса и живого скота. По словам Токтогазиева, на прошлой неделе пограничники пресекли отправку в страны ближнего зарубежья большого стада крупного рогатого скота. Животные часто вывозятся за кордон по поддельным документам, в сопровождающих бумагах намеренно искажается их количество.

Катастрофическая ситуация сложилась с запасами растительного масла. "Этого продукта, - заявил Тилек Токтогазиев, - хватит на пять месяцев. Своими силами мы можем удовлетворить покупательский спрос только на 10 процентов. К сожалению, государство ничего не сделало для развития маслобойной промышленности. У нас были планы по реанимированию отрасли, но мы не успели их осуществить. В страну также завозится немало контрабандного масла".

Но что сделал для решения этих проблем экс–министр. Получается, что ничего. Тилек Токтогазиев, к примеру, мог решить еще в конце прошлого года вопрос об увеличении зернового клина хотя бы на 150 - 200 тысяч гектаров, но это оказалось для него трудноразрешимой задачей. Нужно было экс–главе аграрного ведомства еще в декабре прошлого года добиться увеличения закупочных цен на зерно, и тогда бы фермеры стали сеять пшеницу на гораздо больших площадях, но и этого Токтогазиев сделать не сумел. В результате зерновой клин увеличился на 10 тысяч гектаров.

Не защитил бывший министр и свекловодов, которые вынуждены были сдавать сладкие корнеплоды по невыгодным для них ценам, в результате крестьяне сегодня отправляют сахар за границу нелегальным путем. Так хоть с какой–то прибылью будут. И только говорил о создании кластеров по производству растительного масла, но и из этих рассказов ничего не вышло.

Министры сельского хозяйства меняются у нас, как перчатки. Но от этого ситуация в аграрной отрасли лучше не становится. Процветает контрабанда, собственное производство жизненно важных сельхозкультур сокращается, как шагреневая кожа. В результате цены на продукты питания растут почти каждый месяц. И скоро многие из них будут недоступны для большинства кыргызстанцев. Если, конечно, только говорить, составлять планы и ничего не делать.


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URL: https://www.vb.kg/397160
Теги:
контрабанда, сельское хозяйство, Кыргызстан
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Комментарии
Мукомол
10.02.2021, 15:06

Сырье из Казахстана теневым путем не завозится, заходит мука без налогов и других отчислений, из за чего вымирают мукомольные комбинаты.

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