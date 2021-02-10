Мигрантам в Якутии запретили работать по 33 специальностям

В этом году трудовые мигранты, работающие по патенту, не смогут трудоустроиться по 33 видам деятельности. О подписании соответствующего документа сообщает администрация республики. Так, иностранные граждане не смогут заниматься наукой и преподавать в университетах, работать в школе и в системе здравоохранения. Запрет распространяется на всю сферу розничной торговли (исключение – продажа автомобилей и мотоциклов).

Трудовым мигрантам запрещается наниматься на любые сельскохозяйственные работы, трудоустраиваться водителями автобусов, такси и грузовиков. Нельзя выполнять строительные проекты, производить одежду и продукты питания.

Отметим, власти Якутии начали вводить подобные запреты на деятельность трудовых мигрантов с 2017 года. Постепенно список расширился с 14 наименований запрещенных видов деятельности до 33-х. Важно подчеркнуть, что указ не распространяется на граждан стран ЕАЭС.

Источник: media-mig.ru