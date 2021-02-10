В Бишкеке митинг - требуют отставки очередного и.о. мэра

В Бишкеке проходит митинг против нового исполняющего обязанности мэра Бактыбека Кудайбергенова.

На акцию протеста у здания мэрии собрались порядка 50 человек. Они требуют отставки очередного градоначальника и предлагают вместо него другую кандидатуру. Член партии "Мекенчил", по их мнению, справится с этой должностью лучше.

Напомним, накануне приказ о назначении и.о. мэром Бишкека Эрмека Нургазиева был отменен. На его место назначили Бактыбека Кудайбергенова. Он ранее работал акимом Иссык-Атинского района и представителем правительства в Чуйской области.

Баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Кыргызстан".