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"Выкинули под дождь!" Мэрию обвинили в лобби крупных точек в 6 микрорайоне

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- Виктория Гунгер
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Мэрия в 6-ом микрорайоне Бишкека без предупреждения снесла павильоны. Продавцы с товаром остались под дождем. Вот только снос представители столичного муниципалитета осуществляли выборочный. Торговые точки ряда крупных компаний, как например "Риха", и др., которые находятся на тротуарах, они почему-то не тронули. Об этом VB.KG сообщили жители 6-го микрорайона.

По их словам, мэрия обещала предупредить о сносе, чтобы люди заранее могли вывезти товар. Однако приехали утром без предупреждения и начали выкидывать людей с продуктами и товарами под дождь на улицу.

- А вот точки крупных поставщиков, как стояли, так и стоят. Что за анархия? Почему, нельзя было поступить с гражданами по-человечески? И почему такое откровенное выборочное отношение? Люди кормили семьи, у многих товар взят под кредиты, а теперь он попортился. Кому мешали эти павильоны? - возмущаются жители.

Точки, которые доблестная мэрия не стала сносить "на базарчике":

Также они сообщили, что сегодня ночью, воспользовавшись ситуацией, воры вынесли один из магазинчиков. В итоге весь товар женщины, кормившей всю семью, украден.

- Вот наглядное отношение мэрии к гражданам! - сетуют бишкекчане.


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URL: https://www.vb.kg/397174
Теги:
бизнес, Бишкек, Кыргызстан, предприниматель, мэрия
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Комментарии
Базик
10.02.2021, 14:28

Скоро чаша наполнится

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