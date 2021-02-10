В России мигранты формируют "полярный ислам"

"Новый российский ислам: мигранты-мусульмане на Севере" – на такую тему прошло в РФ очередное онлайн-заседание семинара "Миграционные исследования". Он был организован Институтом социальной политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)совместно с Центром франко-российских исследований в Москве.

Речь идет о том, что интенсивные внутренние миграционные потоки, характерные для постсоветской России, привели к появлению мусульманских общин вдали от традиционных регионов, в которых проповедуется ислам, – от Дальнего Востока и Крайнего Севера. На семинаре с участием специалистов разных областей - экономистов, социологов, историков, антропологов, культурологов, занимающихся миграционной проблематикой, - были представлены результаты полевых исследований, направленных на изучение городского разнообразия – мусульманских общин арктических и субарктических городов.

По мнению экспертов по миграционным потокам из НИУ ВШЭ, северные нефтеносные регионы России (Тюмень, Югра, Ямал и Коми) в перспективе могут стать еще одним исламским макрорегионом России после Кавказа и Поволжья. Сюда устремляется безработная молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому "полярная умма" там неуклонно растет. Согласно данным Росстата, этнические мусульмане в Югре (Ханты-Мансийский автономный округ) составляют уже около 15 процентов населения, в Воркуте (Республика Коми) и Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) - 15-20 процентов.

Как отмечает участник семинара старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов, никаких особых трений между мусульманами и другими группами населения на Крайнем Севере не возникает. Большинство населения – приезжие, поэтому создается своеобразное равенство, одни не могут назвать других "понаехавшими". Что касается коренных народов, то они заняты своими делами вдали от городов. Урбанизированной части населения Крайнего Севера удается поддерживать достаточно гармоничное сосуществование.

По словам Ярлыкапова, здесь многие мусульмане относятся к соблюдению норм даже строже, чем на родине: "Приезжает мусульманин, начинает интегрироваться, завязывает какие-то деловые отношения. Все это происходит внутри уммы. Приезжий понимает: соблюдая обряды, он быстрее сможет освоиться, будет легче принят местными. Получается, что в условиях Крайнего Севера мы наблюдаем феномен реисламизации".

При этом, сообщают эксперты ВШЭ, "полярный ислам" приобрел обрядовую специфику. Так, из-за вечной мерзлоты умерших приходится хоронить в гробу, а не в саване. В местных магазинах на прилавках появляются и необычные продукты, например, халяльная оленина. Практикующим ислам на Крайнем Севере приходится адаптироваться и к специфическим "широтным" проблемам. Ведь полярный день и полярная ночь там не совпадают с привычным суточным ритмом, от которого зависит график молитв (намазов) или поста в священный месяц Рамадан.

"Несмотря на суровый климат - долгая зима с температурой 55-65 градусов ниже нуля, короткое прохладное лето, сильные ветра - в Ямало-Ненецком автономном округе трудится уже немало приезжих из Кыргызстана. Здесь многоконфессиональное население, и все с уважением относятся к вероисповедению друг друга", - -рассказал "Вечернему Бишкеку" житель города Новый Уренгой, уроженец Кадамжайского района Кыргызстана Толкунбек Худайбергенов. Он - председатель региональной общественной организации "Кыргызская диаспора "БЕК", участник различных общественных структур городского и окружного масштаба, а также - заместитель муфтия всего ЯНАО.

"В межнациональной, как и в межконфессиональной сфере, тоже трений нет, - продолжил Худайбергенов. - Власти держат этот вопрос под постоянным контролем. И много проводится мероприятий, направленных на укрепление межэтнического согласия, на популяризацию культуры, традиций различных народов, включая и кыргызский. Организуются конференции, круглые столы по этой проблематике, празднуются сабантуй, Нооруз, другие национальные праздники. Такие инициативы муниципалитеты, окружное руководство всегда поддерживают. Отказов по нашим обращениям не было".