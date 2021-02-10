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Новый и.о. мэра Бишкека нашел общий язык с протестующими

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- Мария Стрельцова
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Новый и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с представителями партии "Мекенчил" - Айбеком Айтбаевым и Адилетом Нарынбаевым. Об этом VB.KG сообщили в мэрии.

Новый градоначальник заверил, что будет сотрудничать со всеми.

Сегодня утром у здания мэрии примерно 50 человек требовали отставки очередного градоначальника и предлагали вместо него другую кандидатуру.

Напомним, накануне приказ о назначении и.о. мэром Бишкека Эрмека Нургазиева был отменен. На его место назначили Бактыбека Кудайбергенова. Он ранее работал акимом Иссык-Атинского района и представителем правительства в Чуйской области. Баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/397180
Теги:
мэрия, Бишкек
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