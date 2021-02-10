"Проблемы безопасности". Эксперт назвал причины провала цифровизации в КР

В Кыргызстане задается высокая планка развития цифровизации в стране. Однако осязаемых результатов пока меньше, чем предполагает концепция. Об этом на онлайн-конференции на тему: "Перспективы и риски глобальной цифровизации" сообщил эксперт по вопросам государственного управления Алмаз Насыров.
Безусловно, столь масштабную задачу невозможно решить в сжатые сроки, считает эксперт.
- Согласно национальному проекту – Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", наша страна в долгосрочной перспективе должна выйти на новые траектории развития, где экономика, культура, технологии, социальные аспекты будут взаимодействовать при производстве продуктов и услуг, - напомнил Насыров.
По его мнению, наиболее частые проблемы цифровизации госструктуры в Кыргызстане:
- Поэтому, в целях получения выгод от цифровизации и сведения к минимуму рисков следует придерживаться комплексного подхода, предусматривающего диалог с участием заинтересованных сторон, - заключил Насыров.
Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Международным университетом КР.