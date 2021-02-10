"Проблемы безопасности". Эксперт назвал причины провала цифровизации в КР

В Кыргызстане задается высокая планка развития цифровизации в стране. Однако осязаемых результатов пока меньше, чем предполагает концепция. Об этом на онлайн-конференции на тему: "Перспективы и риски глобальной цифровизации" сообщил эксперт по вопросам государственного управления Алмаз Насыров.

Безусловно, столь масштабную задачу невозможно решить в сжатые сроки, считает эксперт.

- Согласно национальному проекту – Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", наша страна в долгосрочной перспективе должна выйти на новые траектории развития, где экономика, культура, технологии, социальные аспекты будут взаимодействовать при производстве продуктов и услуг, - напомнил Насыров.

По его мнению, наиболее частые проблемы цифровизации госструктуры в Кыргызстане:

отсутствие единых стандартов при выборе информационных систем и многообразие технологий; недостаток финансирования ИТ-программ; кадровые проблемы; консерватизм государственных органов; нормативно-правовое регулирование цифровизации; недостаточная согласованность процессов цифровизации на центральном и региональном уровнях; проблемы государственных закупок; проблемы информационной безопасности.

- Поэтому, в целях получения выгод от цифровизации и сведения к минимуму рисков следует придерживаться комплексного подхода, предусматривающего диалог с участием заинтересованных сторон, - заключил Насыров.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Международным университетом КР.