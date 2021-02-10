В КР выяснили, что поможет стране убрать "посредников" в лице депутатов

В 21 веке новые технологии позволяют каждому гражданину напрямую принимать участие в процессе принятия важных решений для общества, не прибегая к услугам таких посредников, как депутаты парламента. Возможно, в будущем парламент и депутаты станут пережитком прошлого и останутся в истории. Об этом на онлайн-конференции "Перспективы и риски глобальной цифровизации" сообщил политолог Азмат Темиркулов.

Он напомнил, что с 1990-х годов прошлого века ведущие аналитики и ученые мира говорили о том, что действующая модель репрезентативной демократии изживет себя и станет не актуальной ввиду развития современных информационных технологий.

- В Кыргызстане эта модель уже доказала свою несостоятельность в трех насильственных сменах власти. Попытка реализации системы политических партий не достигла успеха и расколола общество, а также стала причиной повсеместной коррупции и экономического отставания. Партийные соперничества каждые 5 лет подводят страну к самому краю пропасти, что мы и наблюдаем прямо сейчас. В нашей стране эта система не работала в прошлом, не имеет она перспектив и в будущем. Поэтому, цифровизация для нашей страны в этом плане может стать спасением,- подчеркнул Азамат Темиркулов.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Международным университетом КР.