В Россию попросили пустить мигрантов для сельхозработ

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать в привлечении иностранных рабочих в отечественный агропром. Об этом сообщил РБК.

Отмечается, что после запрета в марте 2020 года въезда в Россию иностранных граждан из-за пандемии и остановки потоков трудовой миграции в аграрной отрасли возникли риски. И хотя в минувшем году сезонные работы удалось провести в штатном режиме, проблема, говорится в в письме Хатуова, не была решена полностью. В наступившем году регионам, по предварительной оценке, нужно дополнительно около 38,2 тысячи иностранных рабочих. Больше всего - в Волгоградской и Астраханская областях, где о овощи выращивают с применением ручного труда.

Сейчас аграрии в ряде субъектов обеспокоены возможными проблемами с дефицитом иностранной рабочей силы, отмечает Хатуов. Одна из причин - низкая эффективность привлечения работников из местного населения: это связано с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний по сравнению с привлекающимися много лет на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья Замглавы Минсельхоза отметил, что местные жители, которые привлекались к работам в полях в прошлом году, в этом году не хотят этим заниматься даже за повышенное вознаграждение.

О привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году попросили также представители руководства ряда регионов и отраслевого сообщества.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД заняться вопросом о привлечении иностранцев для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в текущем году, сообщает РБК.

По данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в отечественном агропроме может быть задействовано до 500 тысяч иностранцев.