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"Цифровизация в КР выглядит как пришивание новых заплат на старую одежду"

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- Виктория Гунгер
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Прежде чем начать цифровизацию страны, надо завершить её электрификацию. Дело в том, что в международной практике износ основных фондов на уровне 30% принято считать критическим, а выше 30% - ненадёжным. Об этом на онлайн-конференции "Перспективы и риски глобальной цифровизации" сообщил генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.

Он отметил, что, согласно официальным данным, в энергетической отрасли Кыргызстана износ ОФ превышает 60%, что классифицируется как опасный уровень.

- Степень изношенности оборудования энергокомпаний составляет в "Северэлектро", например, 57%, "Востокэлектро" - 56%, а в "Джалал-Абадэлектро" - 50%. Изношенность оборудования НЭСК – 69%, а "Электрических станций" - 80%. При таких условиях цифровизация выглядит пришиванием заплат из новой ткани на дырявую старую одежду, - подчеркнул Дмитрий Орлов.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Международным университетом КР.


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URL: https://www.vb.kg/397187
Теги:
правительство, энергетика, информационные технологии, Кыргызстан
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