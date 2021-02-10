Патологоанатом Пахман: ПУСТО возле морга в период эпидемии

"Видим плохое, не видим хорошего", - такой пост написала в Фэйсбук известный патологоанатом, заведующая отделением танатологии Республиканского патологоанатомического бюро Валентина Пахман.

Она опубликовала свое место работы, пожелала всем доброго утра, и ждала комментарии.

"Они были однотипные. Уныло, разбитые подъездные пути к моргу. Это отмечали все. Ну или почти все. Кто-то просто ограничился пожеланием доброго утра в ответ. Но ни один человек, я подчеркиваю - НИ ОДИН, не восхитился тем, что возле морга нет ни одной живой души. Родственники умерших не толпятся. На въезде не стоит ни одного катафалка. Пусто. ПУСТО возле морга в период эпидемии", - отметила она, выделяя слова "ни один" и "пусто".

По ее словам, никто не восхитился и не задал вопрос - а что, у нас в период когда инфекционная больница по прежнему забита больными, когда развернуты дополнительные ковидные койки в других, не инфекционных стационарах, когда в некоторых стационарах лечат постковидных больных, перенёсших ковид летом, вот так вот пустынно выглядит подъезд к единственному в городе моргу? В десять утра? В разгар рабочего дня?

"Да. Вот так! В почти полуторамиллионном городе. И я вам клянусь - не каждый город может таким похвастать. И плевать на подъездные пути. Я могу ответственно вам заявить - мы можем гордиться нашими медиками. Не хотите гордиться? Ну и не надо. Не хотите видеть хорошего? Ну и не надо. А я горжусь. Пока вы читаете какая прекрасная медицина в западных странах, пока вы читаете как наш миллионер умер от ковида в Бельгии, пока вы травите и гнобите наших врачей - я горжусь. И пусть я буду только одна такая в нашем полуторамиллионном городе. Пусть. Но это факт. И фото не постановочное", - подчеркнула Пахман.