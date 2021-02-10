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"Конституция ещё будет неоднократно редактироваться VII созывом парламента"

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- Виктория Гунгер
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Депутата ЖК Дастан Бекешев высказался по новому проекту Конституции КР. По его словам, в предложенном Основном законе много ляпов и не стыковок.

Редакция VB.KG приводит его критику полностью:

"Генеральный прокурор хорошо поработал на Конституционном совещании и прописал большие и размытые полномочия для прокуратуры, вплоть до права законодательной инициативы. Прокуратура становится монстром, возможно по круче, чем ГКНБ.

Вводится должность Председателя кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики, который будет назначаться по согласованию с ЖК. Вдумайтесь, руководитель Администрации Президента назначается с согласия парламента. Где такой каламбур вы ещё встречали?

Президент осуществляет исполнительную власть, несет персональную ответственность, но при этом, в случае неудовлетворительного отчета по исполнению бюджета, ответственность возлагается на Председателя кабинета министров. В итоге президент, ни за что не отвечающий.

Вроде нельзя принимать законы, ограничивающие свободу слова, средств массовой информации, но в то же время, Законом будут определены ограничения по распространению информации, противоречащей общественному сознанию. Так что закону о борьбе с фейками быть.

Политические партии, профсоюзы и общественные объединения обязаны будут публиковать отчет о финансовой и хозяйственной деятельности. Но это не относится к религиозным организациям.

Размер пособий и пенсий должны приравниваться или быть выше размера прожиточного минимума. Но эта норма сейчас есть в действующей Конституции. Вот только непонятно, зачем в проекте отодвигают вступление этой нормы до 2023 года? Будто за полтора года пособия и пенсии резко увеличатся.

Сам Президент сможет объявлять референдум, но таким правом наделяют и 300 тысяч избирателей. То есть, желание одного, как желание 300 тысячи граждан.

После принятия Конституции, Президент снова сформирует кабинет министров, но они будут работать с приставкой "и.о" до избрания нового состава парламента. А потом снова избрание кабинета министров. Чехарда ещё не закончилась.

Я пришёл к выводу, что печалится не надо. Конституция ещё будет неоднократно редактироваться 7 созывом парламента. Это только Америки принимают Конституцию на столетия, а мы если надо, будем менять хоть каждый год. Все равно её мало кто ее читает".

Напомним, ранее на референдуме большинство проголосовало за президентскую форму правления. В ближайшие месяцы планируется провести еще один референдум, на который вынесут проект новой Конституции. Документ опубликован на сайте Жогорку Кенеша в рамках общественного обсуждения. Оно продлится до 9 марта 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/397195
Теги:
Конституция, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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