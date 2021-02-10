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Садыр Жапаров встретился с Омурбеком Бабановым и сыном Графа Токмакского

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- ВБ
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Сегодня президент Садыр Жапаров встретился с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым. Информацию об этом редакции VB.KG подтвердила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, встреча была неформальной.

"Президент в целях привлечения инвестиций намерен проводить подобного рода встречи. Сегодня состоялась встреча с Бабановым и инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым, на которой обсуждали инвестиционные проекты", - пояснила Байтерек.

Отметим, Шухрат Ибрагимов является сыном миллиардера Алиджана Ибрагимова, который недавно скончался от коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/397199
Теги:
Омурбек Бабанов, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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