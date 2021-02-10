Садыр Жапаров встретился с Омурбеком Бабановым и сыном Графа Токмакского

Сегодня президент Садыр Жапаров встретился с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым. Информацию об этом редакции VB.KG подтвердила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, встреча была неформальной.

"Президент в целях привлечения инвестиций намерен проводить подобного рода встречи. Сегодня состоялась встреча с Бабановым и инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым, на которой обсуждали инвестиционные проекты", - пояснила Байтерек.

Отметим, Шухрат Ибрагимов является сыном миллиардера Алиджана Ибрагимова, который недавно скончался от коронавируса.