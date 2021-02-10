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В России упростят получение статуса ИП

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Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого, заявил в среду глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут", - сказал Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.\

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/397204
Теги:
налоги, Россия, предприниматель
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