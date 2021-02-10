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В РФ дефицит рабочих на стройках достигает 50 процентов

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На стройплощадках России увеличивается нехватка рабочих кадров. Сейчас дефицит рабочих рук составляет 40–50 %. Такие данные приводит Национальное объединение строителей в своем письме, адресованном вице-премьер-министру Марату Хуснуллину. В своем письме девелоперы описывают ситуацию на рынке, которая возникла в прошлом году в связи с оттоком трудовых мигрантов из России.

Уже в ноябре–декабре нехватка рабочих рук на стройплощадках стала ощущаться настолько, что стройкомпании заявили о возможном повышении стоимости недвижимости. Теперь, судя по данным организации, ситуация стала еще тревожнее: нехватка рабочих рук в некоторых регионах достигает 50 %.

Эта ситуация провоцирует рост расходов стройкомпаний на зарплатный фонд, так как работодатели вынуждены конкурировать между собой за рабочую силу и повышать заработные платы. В результате стройкомпании начинают реализацию новых проектов с большой осторожностью.

Представители строительного сектора видят выход из сложившейся ситуации в разрешении гражданам Центральной Азии приезжать на работу в Россию.

Отметим, запрет на въезд для иностранцев введен из-за пандемии коронавируса. После многочисленных обращений бизнесменов о нехватке строителей Минстрой разработал точечный механизм привлечения иностранной рабочей силы. Первые рабочие, нанятые по этой системе, уже прибыли в Россию. Однако пока многие застройщики не спешат обращаться в Минстрой в поисках помощи для найма иностранных рабочих.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/397208
Теги:
миграция, Россия, строительство
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