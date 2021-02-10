Bloomberg: нехватка трудовых мигрантов помешает росту экономики России

Надежды Владимира Путина на быстрый рост российской экономики, скорее всего, не сбудутся: бизнес во всех секторах сталкивается с нехваткой рабочей силы, пишет Bloomberg.

Ограничения, связанные с пандемией, вдвое уменьшили число трудовых мигрантов в стране, пишет агентство. Российские работодатели, особенно в секторе строительства, изо всех сил пытаются найти людей, чтобы заполнить пустующие рабочие места. По мнению Bloomberg, нехватка рабочих рук будет главным тормозом восстановления российской экономики и может ежегодно урезать рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет.

"Россия обычно полагается на армию рабочих из других частей бывшего СССР, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке труда во времена роста экономики, но на этот раз большая часть границ закрыта уже почти в течение года", - отмечает агентство.

Несмотря на то что Россия уже сняла большую часть ограничений по коронавирусу, а восстановление цен на нефть должно дополнительно подстегнуть экономику, темпы ее роста могут быть сильно ограничены без достаточного количества рабочей силы.

По словам Евгения Винокурова, главного экономиста Евразийского банка развития, рабочие-мигранты обычно составляют около 7 процентов рабочей силы России и обеспечивали около 6 процентов ВВП. Согласно исследованию Евгения Варшавера из РАНХиГС, мигранты были настолько востребованы в четвертом квартале 2020 года, что в среднем они зарабатывали больше, чем местные работники, - 47 тысяч в месяц против 34 тысяч. Так как вакцина для жителей Средней Азии пока недоступна и резкого притока мигрантов не следует ждать в ближайшее время, рынок труда в России продолжит сокращаться и оказывать давление на низкую заработную плату для россиян, прогнозирует главный экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец.