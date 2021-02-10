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Заместитель муфтия: Шок! Как теперь духовенству смотреть в глаза людям?

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- Сыягуль Караман
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Новость в СМИ о финансовых махинациях в муфтияте (размещении денег от хаджа на счетах под проценты) подвергает в шок. Так написал на своей странице в Фейсбук заместитель муфтия, известный богослов Кадыр Маликов.

- Если честно, нет слов, насколько неприятно! Думаю, это и есть показатель нашего общества, его глубокой деградации, когда нет авторитетов, нет святости. Все это лезет наружу. Убийства, педофилия, насилие, воровство, лицемерие, подлость, невежество. Как теперь духовенству смотреть в глаза людям? Кому будут верить и за кем пойдут теперь верующие, молодежь? Это основной вопрос и к государству тоже.

"Это не просто рядовой факт пресечения коррупции в госструктуре, или даже результат борьбы компроматов за пост муфтия, это, считаю, непоправимый удар по всему авторитету традиционного духовенства, доверии к мечети, муфтияту в целом", - пишет он.

Маликов отмечает, что пришел на пост заместителя муфтия в сентябре 2020 г., и был вне всяких игр или интриг. Поэтому не был в курсе происходящего, зачастую узнавал потом уже в СМИ или от посторонних людей.

-Моя цель была провести глубокие реформы, кадровые, структурные, провести модернизацию, обновить видение, план развития, привлечь молодежь, инновации, чтобы вывести муфтият на новый уровень, интеллектуальный, духовный, укрепить и повысить авторитет духовенства, алымов, традиционного для КР ислама (ханафитского мазхаба, матуридия).

Он рассказал, что в муфтияте из-за отмены хаджа по причине пандемии было трудное финансовое положение, которое сохраняется до сих пор. Имамы не получают зарплаты, даже служебные машины ремонтируют и заправляют за свой счёт.

К сожалению, реформы не осуществить без надлежащей технической и финансовой поддержки, без команды единомышленников, отметил Маликов.

Уже как более двух недель по объективным причинам, болезни отца, он временно не работает.

-Идет переосмысление, переоценка. Думаю, сейчас рано судить или давать оценку, до тех пор пока не будет доказана вина и не будет суда. Так как есть такое понятие как презумпция невиновности. Аллах испытывает нас друг другом, нашими же руками, значит духовенству нужно меняться самим. Что-то мы делали не так, ислам (вернее его картинка) в последние годы стал больше набором сухих правил, внешней атрибутики, невежества, показной набожности, агрессивности, не стало главного - искренности, мягкости и любви, интеллектуального развития, прогресса.


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URL: https://www.vb.kg/397215
Теги:
Кадыр Маликов, муфтият, ДУМК
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Комментарии
Финансовый аналитик
10.02.2021, 20:52

Ничего страшного ,Дубай и саудиты смело дают кредиты под проценты. Просто необходимо направить в правильное русло

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