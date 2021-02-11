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Сотрудники патрульной милиции вернули домой потерявшихся девочек

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Управления патрульной службы милиции г.Бишкек нашли потерявшихся девочек и вернули их домой, сообщает пресс-служба УПСМ.

10 февраля 2021 года примерно в 16:00 на линию "102" поступило сообщение о том что в ж/м Арча-Бешик потерялись маленькие девочки.

Инспектора патрульной милиции сразу же прибыли по указанному адресу и уточнили, что примерно 16:00 часов в одном из домов по улице Шералиева в ж/м Арча-Бешик девочки С.А., 2010 года рождения и И.А 2009 года рождения вышли из дома и не вернулись.

Инспектора УПСМ г.Бишкек сержант милиции Мукашев Э и младший сержант милиции Ботобек уулу Ж незамедлительно приняли решение о поиске детей и в ходе поисковых мероприятий примерно в 20:00 вечера нашли потерявшихся девочек и передали их родителям.

В свою очередь, родители девочек выразили огромную благодарность сотрудникам УПСМ по г.Бишкек за оперативное реагирование и скорое возвращение их дочек.


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URL: https://www.vb.kg/397220
Теги:
дети, Патрульная милиция, Кыргызстан, пропали дети
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