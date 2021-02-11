Алмамбет Шыкмаматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций

Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Агентства по защите и продвижению инвестиций. Об этом VB.KG сообщили источники.

Уточняется, что указ о назначении уже подписал премьер-минист р Улукбек Марипов.

Алмамбет Шыкмаматов был депутатом от фракции "Ата Мекен" и возглавлял парламентскую фракцию. В конце 2019 года он вышел из партии "Ата Мекен" и сдал депутатский мандат. На выборы в парламент в 2020 году, которые были признаны несостоявшимися, Шыкмаматов шел в списке партии "Бир Бол".