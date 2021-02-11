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Алмамбет Шыкмаматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Агентства по защите и продвижению инвестиций. Об этом VB.KG сообщили источники.

Уточняется, что указ о назначении уже подписал премьер-минист р Улукбек Марипов.

Алмамбет Шыкмаматов был депутатом от фракции "Ата Мекен" и возглавлял парламентскую фракцию. В конце 2019 года он вышел из партии "Ата Мекен" и сдал депутатский мандат. На выборы в парламент в 2020 году, которые были признаны несостоявшимися, Шыкмаматов шел в списке партии "Бир Бол".


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URL: https://www.vb.kg/397231
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, назначение, Кыргызстан
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Комментарии
Читатель
11.02.2021, 14:27

Вот эти депутаны и привели нынешний Кыргызстан к плачевному состоянию. Но, видать, не все еще добили, не все еще уничтожили. Так что флаг им в руки !

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