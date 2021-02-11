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ГКНБ КР разослал фото задержания кримавторитета Дженго

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- Оксана Гут
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ГКНБ официально сообщил о задержании разыскиваемого кримавторитета по кличке Дженго. Пресс-служба ведомства разослала фото задержания.

"11 февраля ГКНБ КР в рамках противодействия деятельности организованных преступных группировок, завершены специальные розыскные мероприятия по поимке криминального авторитета Кадыра Досонова, так называемого "смотрящего" по южному региону республики, в криминальных кругах известного по кличке Дженго", - пишут в ГКНБ.

В рамках расследуемого уголовного дела Кадыр Досонов в порядке ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Отметим, ранее адвокат Досонова - Назгуль Суйунбаева заявила о том, что ее подзащитный сам явился в ГКНБ по городу Ош.


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URL: https://www.vb.kg/397232
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Кыргызстан, уголовное дело, Дженго
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