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Каптагаев: Нельзя писать Конституцию по принципу "куда хочу, туда и верчу"

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- Мария Стрельцова
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Нельзя писать Конституцию по принципу "куда хочу, туда и верчу". Об этом написал общественный деятель Эмилбек Каптагаев на своей странице в соцсетях, ознакомившись с проектом новой Конституции КР.

По его словам, в проект включают совершенно алогичную норму о том, что глава кабинета министров одновременно будет главой администрации президента.

"Раз решили, что у нас будет глава правительства, то надо, чтобы он оставался главой правительства, а не превращался в некий совершенно непонятный гибрид", - пишет он.

- Почему мы заявляли, что необходимо перейти к президентскому правлению? Потому что был аргумент, что один человек должен взять на себя ответственность. Но от заявленного проекта ответственностью даже не пахнет. Как это можно понять? В проекте написано, что президент возглавляет исполнительную власть, но он не несет ответственности за работу, результаты работы.

"Наверное, у авторов так и чешутся руки написать "Хан", но их сдерживает боязнь народных волнений", - отметил в комментариях историк Тынчтыкбек Чоротегин.

Другой пользователь Нурбек Рыскулов добавил свое мнение: "Кыргызстан стал полем экспериментов".

Пользователь Фейсбук Гульжамал Исамудинова считает, что это дело рук льстецов: "Как бы в конце концов не вышло так, как с Акаевым, которого неоднократно толкали на выборы".

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день", сокрушается другой кыргызстанец Рыскулбек Сыдыканов: "Они создали иррациональную, запутанную, нелогичную, неконституционную "конституцию"".

Проект новой Конституции КР вынесен на общественное обсуждение 9 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/397236
Теги:
Конституция, президент, реформы, Кыргызстан, Эмилбек Каптагаев
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