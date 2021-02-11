"Если Ташиев был бы в Кыргызстане, то с муфтием так бы не поступили"

Если Камчыбек Ташиев был бы в Кыргызстане, то с Максатом Токтомушевым так бы не поступили. Об этом на своей странице в соцсети заявил руководитель телеканала "Регион ТВ" и ближайший сторонник главы ГКНБ Уткурбек Рахманов.

По его словам, в отношении Токтомушева вполне можно было бы применить домашний арест.

"Я думаю, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев независимо от расстояния и состояния здоровья прислушается к общественному мнению и сделает законный и справедливый шаг, в зависимости от ситуации, с учетом общественного мнения. Дай бог, все будет хорошо. Будем терпеливы", - написал Рахманов.

Напомним, вчера ГКНБ был задержан муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения "Хаджа".