Юных кыргызстанцев ждут на международном конкурсе чтецов

В соцсетях запущен онлайн-этап очередного международного конкурса юных чтецов "Живая классика". К участию в нем вновь приглашаются школьники из различных регионов России и других стран.

Как сообщили в фонде "Живая классика", этот этап – дополнительный, он даст шанс участникам, потерпевшим неудачу или не имевшим возможности принять участие в очном конкурсе, попасть на региональный или национальный этапы проекта. Для участия необходимо разместить видеоролик с чтением литературного произведения или отрывка в соцсетях, пользующихся популярностью у молодежи ("ВКонтакте", "Инстаграм" или "Тик-Ток"), с хештегом #живаяклассика2021.

К этапу допускаются школьники 10–17 лет. Авторов лучших видеороликов будет определять интернет-аудитория, которая проголосует лайками. Путёвку на региональный или национальный этапы получат сто участников, получивших наибольшее одобрение у интернет-пользователей.

Конкурс "Живая классика" был учрежден в 2011 году как общероссийский, а уже в 2013–м стал международным. Отмечалось, что у конкурса, цель которого - популяризация чтения среди детей и подростков, - огромный потенциал. И он также содействует интеграционным процессам на постсоветском постранстве.

Участие в конкурсе неоднократно принимали и юные кыргызстанцы. Так, его финалистами становились ученицы бишкекских школ Ульяна Короткова и Диана Тырышкина, ученица Лебединовской школы № 2 Даражан Адылбек кызы и ученик средней школы из села Кызыл–Адыр Таласской области Каримжан Исламжанов. А Марат уулу Ырыскельды из средней школы имени Динары Мамашевой Ысык–Атинского района , выступая в финале со сцены московского театра Et Cetera (основатель и художественный руководитель народный артист России Александр Калягин) с рассказом Чингиза Айтматова "Солдатенок", заслужил громкие аплодисменты в зале, высокие оценки жюри, представленного известными деятелями культуры и искусства. И вошел в число победителей, получил в награду памятный диплом и дорогой смартфон.