Задержан директор ДЖГС Госстроя Адилет Абдыкадыров

АКС ГКНБ КР пресечена коррупционная схема в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при освоении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, Департамент жилищно-гражданского строительства Госстроя (далее ДЖГС) согласно наделенных полномочий является единым государственным заказчиком по строительству и ремонту социальных объектов за счет средств республиканского бюджета. При этом, ежегодно на строительство и ремонт социальных объектов из республиканского бюджета выделяются значительные денежные средства.

Установлено, что должностные лица ДЖГС Госстроя, в целях извлечения материальных и иных благ получали денежные средства в особо крупных размерах от представителей строительных компаний взамен на предоставления им возможность на осуществление государственных подрядных работ. В ходе проведенных специальных следственных действий задокументирован факт передачи денежных средств в сумме 1 млн. 400 тыс. сомов представителями одной из строительных компаний должностным лицам Госстроя.

По результатам проведенных мероприятий директор ДЖГС "А.А.К." и директор координационной группы по реализации инвестиционных проектов при ДЖГС "Э.Р.К." задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия".

Отметим, директором Департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя является Адилет Абдыкадыров