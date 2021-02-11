"Остановите беспредел". Жители Токмока хотят судиться с мэрией из-за земли

Жители Токмока обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой остановить "беспредел" со стороны мэрии. Они записали видеообращение и прислали его VB.KG.

Горожане намерены судиться с муниципалитетом из-за земельного участка, чтобы отстоять свои конституционные права. Если конкретнее, то жильцы дома №31 своими силами хотят облагородить свой двор, установить детскую площадку. Однако, долгие годы не могут получить на это разрешение мэрии. В то время как земельные участки с легкостью, с их слов, "раздаются под бизнес родственникам руководства муниципалитета".

"Мы хотим благоустроить свой двор, сделать собственную детскую площадку, огородить двор, чтобы обезопасить своих детей. Делаем все это за свой счет - ни у кого денег не просим. Чтобы все это сделать законно, мы собрали весь пакет с разрешительными пакетами и отдали в УМС мэрии Токмока. Есть постановление от 2011 года, что мы имеем право от 60 до 80 кв.м. на квартиру", - отметила жительница дома.

Ее соседка рассказала, что заявление жильцов в мэрии рассматривали целых два года.

"Нам постоянно говорят, что не могут собрать комиссию. Мы написали жалобу, после чего вице-мэр Чотбаев (Чотбаев Кадырбек - ред.) - он является председателем земельной комиссии - вручил нам решение комиссии по земельным участкам об отказе. Но в этой комиссии участвуют все те инстанции, которые раньше дали нам разрешение. Мы почти два месяца пытаемся забрать это постановление, чтобы передать документы в суд о том, что нарушаются наши конституционные права. У нас есть такой вопрос - почему родному брату мэра разрешают и выделяют земельный участок, родственникам вице-мэра тоже разрешают, а нам почему нет? Потому что мы не родственники мэра или вице-мэра?" - возмущена женщина.

Напомним, ранее мы писали о прошедшем аукционе на право пользования муниципальным участком в целях рекламы, который выиграл некий предприниматель. Как выяснилось, его интересы представляет родной брат мэра Токмока Данияра Амангельдиева.