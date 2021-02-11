"Миллионы детей до пяти лет умирают от болезней, которые решает вакцинация"

Мы видим ужасающие цифры, что каждый год миллионы детей в возрасте до пяти лет умирают от таких болезней, которые можно легко предотвратить с помощью вакцинации. Смертность – из-за отсутствия вакцинации. Об этом в рамках онлайн-конференции ЮНИСЕФ сообщила известная британская ученая из Кыргызстана, профессор химии Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании, ведущего новаторские исследования по обеспечению безопасности детских вакцин при любых температурах, Асель Сартбаева.

Она отметила, что смертность еще и из-за того, что вакцину просто не успели до них довезти.

- Тогда я решила заниматься этой проблемой. То есть, решить проблему термоустойчивости вакцин. Идея появилась в 2010 году. Эксперименты мы начали проводить примерно в 2013 году. Первую статью написали в 2017 году. Всем вакцинам сейчас необходимы холодильники для перевозки. То есть, мы все время зависим от холодной цепи. Хотя, повторюсь, идея возникла еще до пандемии. Я решила посмотреть, можно ли создать такую оболочку на вакцины, чтобы они были термоустойчивыми. Оболочка должна защитить раскрытия аминокислот вакцин. Когда мы делаем оболочку на компоненты вакцин, видим, что как только их вытащили из холодильника, они перестают открываться – наша оболочка сдерживает их. Очень долго мы проверяли все экспериментально. Сейчас у нас есть уже хорошие результаты. Например, такую оболочку для вакцины от столбняка отправили без холодильников в другой университет. Опыты на животных показали, что препараты не испортились. Это не скажешь про те вакцины, на которых не было оболочки. То есть, наша оболочка работает, - рассказала о своей работе Сартбаева.

Ученая выразила надежду, что в будущем они смогут использовать изобретение для большего количества вакцин.

- Это поможет перевозить нужное их количество без холодильников в любую точку мира. В итоге больше детей будут провакцинированны. А значит, их жизни будут спасены, - добавила Асель Сартбаева.

Напомним, доктор Асель Сартбаева назначена послом программы ЮНИСЕФ.