Биофизик Дьяченко: Лонг-ковид особо опасен и надолго

Бишкекский биофизик Сергей Дьяченко отправил второе письмо президенту Садыру Жапарову, в котором он просит встретиться, чтобы рассказать схему и методику лечения Ковид-19. Об этом биофизик сообщил VB.KG.

По мнению Дьяченко, все, что сейчас предпринимается в Кыргызстане, является неэффективным и ложным направлением.

"Необходим совершенно иной подход, о котором я сообщу президенту при встрече. Это поможет не только сохранить, но и оздоровить народ нашей страны, а также подняться из экологической ямы, в которую мы угодили не по своей воли", - говорит бишкекчанин.

Сейчас все чаще употребляют слова "лонг-ковид", постковидный синдром - то есть речь идет о "долгоиграющих" последствиях, о новом кошмаре пандемии, а то, что творилось летом прошлого года, покажется "цветочками", считает биофизик.

"В газете "Московский комсомолец-Азия" профессор Кухарчук, с точки зрения медицины, достоверно изложил пути поражения КОВИД-19 и его последствия", - отмечает биофизик. - Далеко не всегда иммунной системе организма удаётся уничтожить коронавирус окончательно, тогда инфекция переходит в хроническую форму, а человек становится переносчиком вируса".

Еще в ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова не исключала факт, что коронавирус может продолжать жить на слизистых, сохраняться в организме, как герпес или ВИЧ, говорится в статье, на которую опирается Дьяченко.

Вот выдержки из статьи, где известный врач и ученый, доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук ответил на вопросы корреспондента mk.ru:

"Постковидный синдром или пост-COVID-19 – это результат не леченного вообще или недолеченного КОВИД-19, когда вся борьба с коронавирусом была отдана на откуп иммунной системе организма, либо больного с ковидной пневмонией выписывали из стационара, как только он переставал быть кислородозависимым.

В результате вирус творил в организме все, что хотел, проникал во все органы и ткани, где для него имелись входные ворота, нанося массовые, хотя и мелкие повреждения, суммарный эффект которых дал постковидный синдром. Сегодня пациенты с постковидным синдромом и лонг-ковидом брошены на произвол судьбы – семейный врач в одиночку не в состоянии справиться с этой проблемой. В Индии, как и везде, неудачные попытки использования противовирусных препаратов непрямого действия сменились комплексным симптоматическим лечением: блокаторы входа коронавируса в клетку, антиагреганты, антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины), стероиды, фибринолитики (в реанимации), антибиотики при угрозе присоединения к ковидной пневмонии бактериальной инфекции.

Я полагаю, что основным методом борьбы с постковидным синдромом и лонг-ковидом станет клеточная терапия, которая способна значительно усилить и ускорить репаративную регенерацию.

Со своей стороны, отмечу, что лонг-ковид или постковидный синдром уже сегодня представляет серьезную социальную проблему: такие больные просто не в состоянии выполнять свою обычную работу, что приводит к серьезному финансовому кризису в их семьях.

Государственные чиновники, в первую очередь министерств здравоохранения, должны принять срочные меры по организации центров постковидной реабилитации, пересмотреть номенклатуру болезней, выделив лонг-ковид и постковидный синдром в отдельные нозологические субъединицы, предусмотреть пролонгирование оплачиваемых больничных листов для таких пациентов и размеры финансовой помощи таким больным. Ибо многие на длительный срок утратили работоспособность, потеряли работу и остались без средств к существованию. В противном случае в будущем ждите волны суицидов. Все очень серьезно".

Александр Кухарчук – один из тех, кто активно изучает и разрабатывает лечение длительного COVID-19. Сам он из Украины, сейчас живет в Мумбаи. Лечением людей, заболевших коронавирусом, занимается с марта прошлого года. Доктор медицинских наук, почетный профессор "MGM University of Health Sciences" (Индия, Мумбаи). Автор 19 патентов, 354 научных работ.