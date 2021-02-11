Минсельхоз РФ просит пустить мигрантов на весенне-полевые работы

Иностранных граждан предлагают привлечь к работе в агропромышленном секторе. В частности, речь идет о проведении весенне-полевых работ.

О необходимости привлечь дополнительную рабочую силу в сельское хозяйство в своем письме правительству сообщил замминистра отрасли Джамбулат Хатуов.

Он отметил, что некоторые регионы, а также отраслевые ассоциации неоднократно писали обращения о нехватке рабочих в сельском хозяйстве. Дефицит кадров может сказаться на эффективности проведения посевных работ. В связи с этим Минсельхоз просит рассмотреть возможность разрешить иностранным гражданам въезжать в Россию для работы в агропромышленном секторе. Нанимать иностранцев смогут те организации, которые будут соблюдать все санитарно-эпидемиологиеские нормы.

Отметим, ранее с подобным запросом в правительство обращался Минстрой. Ведомство разработало предложения по упрощению въезда для иностранцев. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении правительства. В настоящее время практикуется организованный набор рабочих для строек.

Источник: media-mig.ru