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Близ Бишкека при взрыве газопровода в частном доме погиб 13-летний мальчик

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- Оксана Гут
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Близ Бишкека в результате взрыва газопровода в частном доме скончался 13-летний мальчик. Еще двое, в том числе 16-летний парень, пострадали.

По сообщению пресс-службы МЧС КР, взрыв газопровода произошел сегодня, 11 февраля, около 15:00 часов в доме на улице Гагарина в поселке ТЭЦ-2 Аламединского района Чуйской области. В результате чего, мальчик Д.Ж. 2007 года рождения погиб.

На месте происшествия работали 5 спасателей и работники газовой службы.

По данным Минздрава, двое пострадавших госпитализированы в организации здравоохранения.

Пострадавшая П.Г., 79 лет - доставлена по линии скорой помощи в Бишкекский центр травматологии и ортопедии г. Бишкек, в настоящее время проходит предварительное обследование.

Пострадавший Ш.Х., 16 лет - с предварительным диагнозом осколочные раны левой кисти, верхней трети левого бедра и средней трети правой голени госпитализирован в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/397256
Теги:
Аламудунский район, взрыв, газ, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, погиб ребенок, Минздрав, МЧС
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