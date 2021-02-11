Камчыбек Ташиев опроверг слова Акина Токталиева

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опроверг слова экс-главы Госкомисии по делам религии Акина Токталиева. Слова главного чекиста страны процитировал на своей странице в соцсети директор телеканала "Регион ТВ" и ближайший его сторонник Уткурбек Рахманов.

По словам Ташиева, он не имеет отношение к смене руководителя Госкомисии по делам религии.

"С человеком, который пришел вместо Токталиева, я не знаком и никогда не встречался. Похоже, Токталиев думает, что это моих рук дело. Наоборот я был за то, чтобы и Токталиев, и Токтомушев оставались на своих местах. Он не должен говорить о том, чего не знает. Его же люди к нему так относятся", - заявил глава ГКНБ.

Отметим, сегодня Акин Токталиев был уволен с должности директора Государственной комиссии по делам религий. После этого на митинге в поддержку задержанного муфтия Максатбека Токтомушева он дал понять, что его уволили за то, что он отказался в свое время содействовать снятию с должности главы ДУМК.

"Муфтия хотели убрать, потому что скоро начнется паломничество. Для того чтобы его снять, работали две группировки - Искендера Гайипкулова и Камчыбека Ташиева", - сказал он.

Напомним, вчера ГКНБ был задержан муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. По данным следствия, были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения "Хаджа".